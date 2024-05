Con questo GADGET da 11€ pulirai qualsiasi cosa!

Hai letto benissimo: con soli 11,06€ potrai far tuo uno dei gadget più utili mai creati. Con ben 10 funzioni in 1, questo gadget di Ordilend è protagonista di uno sconto su Amazon che ti farà dimenticare il prezzo originale di 17,99€!

Tutte le caratteristiche del gadget 10 in 1

Questo completo set offre una vasta gamma di strumenti multifunzionali, progettati per eliminare lo sporco e la polvere da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi elettronici con estrema facilità.

Iniziamo con la spazzola retrattile 2-in-1, che si rivela indispensabile per pulire tastiere, porte, auricolari e altri spazi ristretti. Accanto a essa, troviamo il key-puller: un utensile essenziale per rimuovere lo sporco intrappolato tra i tasti della tastiera.

Le due penne multifunzione offrono ulteriori opzioni di pulizia: la penna con punta in metallo è ideale per pulire i fori degli auricolari, i pulsanti e altri dettagli intricati, mentre la penna in plastica è perfetta per la pulizia degli obiettivi del telefono o della fotocamera, con cinque panni di ricambio inclusi.

Non manca la spugna dedicata alla pulizia della custodia di ricarica degli auricolari e altre superfici sensibili, mentre la spazzola morbida si occupa di rimuovere la polvere da schermi e altre superfici delicate. All’interno di questo gadget vi è anche uno spray per lucidare, perfetto per eliminare le macchie ostinate senza lasciare aloni, mentre i due panni, con il loro design ad angolo, garantiscono una pulizia efficace degli angoli dello schermo.

Infine, il panno in microfibra completa il kit, offrendo una pulizia delicata per lo schermo e tutte le parti del PC senza lasciare tracce. E con cinque panni di ricambio inclusi per la penna in plastica, avrai tutto il necessario per mantenere i tuoi dispositivi elettronici in condizioni impeccabili per lungo tempo.

Non perdere l’opportunità di far tuo questo gadget per soli 11,06€!