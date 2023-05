Con questo gadget a 9€, l'autoradio diventa subito SMART: è pazzesco

Scavando le meandri di Amazon si scoprono prodotti dei quali si tende a ignorare completamente l’esistenza. Esattamente come questo assurdo gadget che costa pochissimo e rende immediatamente smart anche l’autoradio più vecchia. Gli unici requisiti necessari per l’utilizzo sono: supporto alla radio FM e porta accendisigari della macchina funzionante.

A tutto il resto penserà questo piccolo concentrato di tecnologia. Ottieni subito connettività Bluetooth per il tuo smartphone, un sistema di vivavoce e una porta USB per collegare memoria esterna. Non solo questo però: la porta accendisigari verrà occupata dal dispositivo, che però te la restituirà! Infatti, al centro dell’accessorio c’è proprio un ingresso di tipo accendisigari. In questo modo non lo perderai e potrai collegare, ad esempio, un caricatore ultrarapido oppure l’aspirapolvere o altri prodotti.

Otterrai quindi uno stereo intelligente, senza dover rinunciare all’indispensabile porta. Un prodotto assolutamente geniale che adesso prendi risparmiando il 40% su Amazon: spunta al volo il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per approfittarne. Lo prendi a 8,94€ appena e le spedizioni sono veloci gratis, offerte dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

L’utilizzo di questo prodotto è semplicissimo: baserà impostare sull’autoradio la frequenza FM che leggi sullo schermo dell’accessorio. Da quel momento in poi saranno abbinai e potrai riprodurre qualsiasi contenuto direttamente tramite le casse della macchina.

Come anticipato, il potenziale è decisamente ampio. A disposizione hai il Bluetooth, la ricarica USB e la possibilità di inserire memorie esterne. Ancora, hai anche una porta accendisigari che sostituirà quella occupata dall’accessorio.

Un dispositivo particolarissimo, che renderà smart anche l’autoradio più vecchia, investendo pochi spiccioli. Spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine su Amazon. La prendi a 8,94€ soltanto e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.