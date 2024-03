Con questo COUPON del 30%, gli Auricolari di Anker sono DA PRENDERE!

Vuoi isolarti mentre ascolti la tua musica ma i modelli di cuffie o auricolari che hanno la cancellazione costano troppo? Non più! Soundcore by Anker P40i sono degli auricolari Bluetooth che hanno proprio questa tecnologia e, in questo momento, sono scontati su Amazon. Il loro prezzo originale di 69,99€ è solo un brutto ricordo dato che c’è un coupon del 30% grazie al quale li pagherete 48,00€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Soundcore by Anker

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore (ANC), potrai isolarti completamente dai rumori di fondo, creando un ambiente di ascolto tranquillo e privo di distrazioni. In questo modo ti godrai la tua musica preferita senza interruzioni indesiderate.

Con una singola carica, questi auricolari offrono fino a 12 ore di riproduzione continua, mentre la custodia di ricarica inclusa ti assicura ulteriori 60 ore di autonomia, portando il totale a 72 ore di musica senza preoccupazioni. Potrai ascoltare la tua playlist preferita per ore senza doverti preoccupare di rimanere senza batteria.

Parlando della qualità audio, i potenti driver da 11mm e la tecnologia BassUp garantiscono bassi profondi e coinvolgenti. L’audio sarà ricco e avvolgente, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica e di sentire ogni nota con una chiarezza.

Per quanto riguarda le chiamate, grazie ai 6 microfoni integrati e all’algoritmo di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, queste saranno di una qualità eccelsa.

Inoltre, la custodia di ricarica delle P40i non serve solo per ricaricare le cuffie, ma svolge anche la funzione di supporto per il tuo smartphone. Non ti basterà far altro che posizionare il telefono in orizzontale e goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti in tutta comodità.

Immergiti nell’altissima qualità audio offerta dagli auricolari Soundcore by Anker P40i per soli 48,00€ grazie al coupon del 30%!