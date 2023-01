Con questo conto corrente hai il 4% annuo lordo se accrediti lo stipendio

Il conto corrente online di Banca Mediolanum, SelfyConto, è stato pensato per darti tutto subito a portata di smartphone, compresi incredibili vantaggi.

L’ultima novità è molto interessante perché se accrediti il tuo stipendio puoi avere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Puoi scegliere di vincolare anche solo 100 euro, per cominciare, scoprendo presto i servizi di una banca completa a portata di “tap”.

SelfyConto: il conto corrente online praticamente gratuito

I vantaggi di SelfyConto, del resto, si sprecano. Puoi contare infatti su una soluzione che ti garantisce un canone di tenuta conto gratuito il primo anno e che, se hai meno di 30 anni, resta ancora a zero.

Insieme a questo ricevi una carta di debito gratuita con cui effettuare prelievi gratuiti in zona Euro. In ogni caso, a suo supporto c’è l’app Mediolanum, dalla quale puoi accedere in qualsiasi momento a tutti i movimenti del conto e delle tue carte e a tutte le principali operazioni bancarie gratuite come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Aprirlo è molto facile: inserisci i tuoi dati e documenti personali sul sito online, tieni a portata di mano il tuo smartphone e la tua email e poi decidi se effettuare il riconoscimento tramite un bonifico o con una webcam. E decidendo di accreditare il tuo stipendio hai appunto il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, anche di soli 100 euro. Non male, no?

