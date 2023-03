Con questo condizionatore inverter annienti il caldo estivo con poco

Anche se siamo ancora a marzo, è il momento ideale per pensare all’acquisto di un nuovo condizionatore in vista della prossima stagione estiva, che secondo diversi esperti si preannuncia come una delle più torride degli ultimi anni. In questo periodo, infatti, i prezzi sono ancora bassi e le occasioni non mancano. Uno dei migliori dispositivi in offerta è il condizionatore Inverter del marchio Comfee con capacità di raffreddamento pari a 9.000 BTU e classe di efficienza energetica A++. Su ePRICE lo puoi acquistare al prezzo più basso di 355 euro, con uno sconto di oltre 35 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 391 euro.

Condizionatore Comfee Inverter in offerta su ePRICE

Il condizionatore Comfee in offerta su ePRICE appartiene alla serie CFW ed ha il vantaggio di essere un dispositivo basato sulla tecnologia inverter. A differenza dei climatizzatori tradizionali, che lavorano a potenza erogata attraverso l’accensione e lo spegnimento del compresso (noto anche come sistema on-off), la macchina del marchio Comfee è in grado di modificare la potenza erogata sulla base della temperatura dell’ambiente. In questo modo il consumo di energia elettrica viene ottimizzato, con un minor dispendio energetico per ciascuna famiglia e un risparmio energetico calcolato in circa il 30% rispetto a un normale climatizzatore.

Un altro punto di forza del condizionatore Comfee in vendita promozionale su ePRICE è la connettività Wi-Fi, grazie alla quale puoi gestire il dispositivo anche da remoto via smartphone tramite un’app dedicata.

Se non vuoi trascorrere un’altra estate infernale dentro casa come quella dell’anno scorso e vuoi dotarti di un condizionatore moderno che ti faccia anche risparmiare in bolletta, il condizionato Comfee della serie CFW rappresenta l’acquisto ideale. Approfitta dell’ultima offerta su ePRICE per risparmiare oltre 35 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

