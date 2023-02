Con questo accessorio da 7€, il tuo vecchio hard disk DECOLLA (sconto 40%)

Un accessorio incredibilmente semplice da utilizzare. Un prodotto che ti permetterà di tornare a usare i vecchi hard disk ormai accantonati, usandoli come pratiche memorie esterne per PC, console, media player, TV e non solo. Un gadget geniale, insomma.

Si tratta di un adattatore SATA (I/II/III) per HDD ed SDD da 2,5″. Basta collegarlo alla memoria e – poi – tramite cavetto USB puoi abbinarlo al device che preferisci. L’ideale per non buttare l’hard disk del vecchio PC, ad esempio.

Complice un goloso sconto a tempo limitato, puoi risparmiare il 40% e prenderlo a 7€ circa appena da Amazon

Non spaventarti, non serve essere un tecnico informatico per utilizzare questo utilissimo gadget. Basta prendere l’HDD o SSD che vuoi tornare a utilizzare e collegare l’accessorio SATA: non serve fare altro. Da quel momento in poi avrai a disposizione una pratica memoria esterna da utilizzare come preferisci.

Ovviamente, l’adattatore puoi utilizzarlo su più memorie: basta staccarlo da una e collegarlo all’altra, niente di più semplice. Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo dispositivo, che offrirà nuova vita ai tuoi vecchi hard disk.

