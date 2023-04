Con questa torcia 3-in-1 scopri il DENARO FALSO: solo 11€ su Amazon

Se stai cercando una torcia versatile e potente, non perdere l’occasione di acquistare la Torcia 3-in-1 con luce LED, luce UV e luce rossa a soli 11 euro in offerta lampo su Amazon.

Parliamo di una torcia ricaricabile tramite USB che offre ben 7 modalità di illuminazione: luce bianca forte, media, debole e strobo; luce UV per rilevare macchie invisibili o denaro falso; luce rossa per segnalazioni di emergenza; e luce COB laterale per una maggiore visibilità. La torcia ha anche una base magnetica che ti permette di attaccarla a superfici metalliche e lavorare con le mani libere. La ricevi subito con Prime.

Torcia 3-in-1 in offerta: scopri quante cose puoi fare

Questa torcia 3-in-1 è realizzata in lega di alluminio resistente e impermeabile, con una lente ottica ad alta trasmissione e un LED ad alta luminosità che raggiunge i 1200 lumen. La torcia ha una dimensione compatta e un peso leggero, facile da trasportare e da usare in diverse situazioni.

Puoi usarla per il campeggio, la pesca, la caccia, la riparazione, la sicurezza, la ricerca e il soccorso. Presente persino una funzione di zoom che ti permette di regolare il fascio di luce a seconda delle tue esigenze.

Ti troverai tra le mani un prodotto di qualità che ti offre prestazioni eccezionali e una lunga durata. La batteria integrata da 18650 mAh ti garantisce un’autonomia di 6 ore in modalità forte e di 10 ore in modalità debole. La torcia ha anche un indicatore di carica che ti avvisa quando è il momento di ricaricarla. Nella confezione trovi il cavo USB per la ricarica.

Non lasciarti sfuggire questa offerta lampo su Amazon e acquista subito la Torcia 3-in-1 con luce LED, luce UV e luce rossa a soli 11 euro. Scoprirai una torcia multifunzionale che ti sarà utile in molte occasioni e che ti sorprenderà per la sua qualità e potenza.

