Con questa presa USB multipla risolvi i problemi di spazio: 18€ su Amazon

Nel mondo contemporaneo avere delle prese USB a parete è sempre più indispensabile. Queste prese vengono utilizzate non solo per ricaricare smartphone e tablet, ma anche numerosi dispositivi elettronici che ormai prediligono questo sistema di ricarica di energia.

Per questo, se non hai voglia di fare lavori invasivi in casa, ma vuoi comunque risparmiare spazio, questa multipresa da parete dotata di Schuko e due porte USB è semplicemente perfetta. In sconto su Amazon oggi la paghi 18 euro.

Multipresa USB con Schuko: la sua incredibile utilità

Il suo funzionamento è davvero semplice perché ti basta collegarla appunto ad una presa Schuko che hai in casa o ufficio per estendere le potenzialità della tua parete aggiungendo di fatto due porte USB.

In questo modo, non sarai costretto ad occupare altre prese con i relativi caricatori ma ti basterà collegare il cavo alla multipresa per la ricarica dei tuoi dispositivi. Dotata di smart chip integrato, la multipresa è dotata di protezione da sovracorrente, cortocircuito e sovraccarico.

Grazie al suo design moderno è inoltre un fantastico oggetto salvaspazio e ti permette di rendere l’ambiente più “pulito” da cavi e caricatori sparsi un po’ ovunque per la ricarica dei device elettronici.

Il prezzo in offerta è di 18 euro: nulla per una comodità oggettivamente troppo grande per essere ignorata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.