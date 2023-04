Con questa GENIALATA da 6€ il tuo vecchio hard disk torna a volare (Amazon)

Il tuo vecchio hard disk ha ancora tantissimo potenziale da offrire. Anche se proviene da un vecchio PC, probabilmente ormai inutilizzabile, la memoria può ancora essere salvata e riutilizzata. Basta scegliere l’accessorio corretto e, senza investire grosse somme, potrai ottenere una memoria esterna portatile potente e veloce.

Attualmente in sconto del 50% su Amazon c’è questo spettacolare adattatore SATA compatibile con HDD ed SSD da 2,5″. Puoi portarlo a casa a circa 6€ ma dovrai essere molto veloce: mettilo nel carrello e, prima di completare l’ordine, applica il codice “D28C7O8V”. Le spedizioni sono rapide gratuite, offerte dei servizi Prime.

Il potenziale di questo accessorio è immenso. Principalmente, potrai utilizzarlo in due modi. Innanzitutto, in caso di rottura accidentale di un computer, dopo aver estratto la sua memoria con questo adattatore potrai recuperare tutti i file intrappolati al suo interno. Ancora, con lo stesso dispositivo, potrai trasformare una memoria prettamente a uso interno in un sistema di archiviazione portatile da esterno.

L’adattatore ha una speciale uscita di collegamento di tipo SATA da una parte è una uscita USB di tipo A dall’altra. Questo significa che potrai collegarlo senza problemi a computer, televisori, media player, box TV e anche a smartphone e tablet (utilizzando un banale accessorio OTG da pochi spiccioli, come questo).

Insomma minimo investimento, massima utilità. Porta adesso nuova vita il tuo vecchio hard disk e risparmia il 50% su Amazon. Mettilo subito nel carrello, prima di completare l’ordine, applica il codice “D28C7O8V”. Te lo accaparri a 6€ circa soltanto e le spedizioni sono veloci e gratis, offerte dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.