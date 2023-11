Con questa carta di credito non serve cambiare banca: richiedi Carta YOU

Senza commissioni annuali, senza costi per prelievi nei bancomat di tutto il mondo, senza la necessità di cambiare banca: Carta YOU di Advanzia Bank è davvero una carta di credito senza compromessi. Scopri come richiederla semplicemente online in soli 2 minuti.

Senza commissioni annuali: un risparmio per sempre

Uno degli elementi chiave che rendono Carta YOU un’opzione imperdibile è l’assenza di commissioni annuali, a differenza di molte carte di credito sul mercato. Anche viaggiare o prelevare denaro in contanti diventa conveniente. Carta YOU, infatti, elimina completamente le commissioni per i prelievi di denaro in contanti e per gli acquisti effettuati all’estero in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Carta YOU fornisce, per tutti i suoi clienti, un’assicurazione viaggio gratuita e completa: così viaggi in tranquillità, consapevole di essere sempre coperto da un servizio completo che si prende cura di te e delle tue esigenze. La flessibilità finanziaria è un altro punto forte di questa carta di credito, che offre un periodo di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti.

Advanzia Bank, specializzata in adeguato credito al consumo, offre Carta YOU – che, tra le altre cose, è una vera e propria Mastercard Gold – in un ambiente 100% online, rendendo il processo di richiesta rapido, semplice e sicuro. Inoltre, non c’è alcun bisogno di cambiare la tua banca attuale: puoi utilizzare il conto di cui sei già titolare.

Ogni centesimo conta e Carta YOU di Advanzia Bank si pone come l’opzione ideale per coloro che cercano risparmio, flessibilità e sicurezza nelle loro transazioni finanziarie. Richiedila oggi in soli 2 minuti online e accedo a un nuovo modo di vivere le tue finanze, senza commissioni, senza confini, senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.