Con questa borsa ASSURDA a 33€ non paghi più il bagaglio a mano in aereo

Dover pagare un extra per il bagaglio, dopo che hai pagato pochissimo i biglietti per il tuo aereo, è sicuramente molto fastidioso. Soprattutto, quando si tratta di stare fuori solo pochi giorni, risulta davvero inconcepibile dover sborsare una cifra che spesso supera il costo dei biglietti stessi. Le politiche delle compagnie aeree low cost sono però chiare a riguardo: si può portare a bordo gratuitamente solo una borsa piccola di specifiche dimensioni.

Per fortuna, scegliendo il prodotto giusto, si può aggirare questo fastidioso problema, pur senza rinunciare ai propri effetti personali. Infatti, esistono soluzioni super intelligenti, che consentono di avere con sé il necessario per stare fuori tre o quattro giorni. Essenzialmente, sfruttano le dimensioni generalmente concesse a uno zainetto, ma sono delle vere proprie borse ben organizzate e capienti. Quella che ho scovato su Amazon è probabilmente la più interessante perché permette di inserire agevolmente un sacco di cose, grazie alla sua forma. Inoltre, costa pochissimo: praticamente quanto pagheresti – per una sola volta – l’extra per il bagaglio a mano. Disponibile in diversi colori, puoi accaparrartela a 33,99€ appena (massimo 34,99€, dipende dalla colorazione) con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Dotata anche di tracolla, è la soluzione perfetta per trascorrere qualche giorno di vacanza, senza essere costretti a pagare cifre spesso spropositate, solo per imbarcare un piccolo trolley in cabina! Proprio questo fa arrabbiare i più: non è l’imbarco di un grande bagaglio il problema, ma il costo di quello che si porta con sé sull’aereo.

Con questa soluzione geniale, non avrai più problemi. Infatti, ha esattamente le dimensioni concesse dalle compagnie low cost per una borsa piccola da portare con sé: 40X25X20 cm. Inoltre è dotata di tracolla e maniglia per facilitarne il trasporto. Nessuno potrà impedirti di portarla a bordo gratuitamente e potrai inserire al suo interno molte più cose di quelle che riusciresti a portare con uno zaino qualsiasi. Scegli il colore che più ti piace e prendila adesso a 33,99€ da Amazon. La speciale borsa bagaglio la ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

