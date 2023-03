Con questa ASCIUGATRICE DIMEZZI CONSUMI e temperature a meno di 500€

Se vuoi risparmiare in bolletta e avere la certezza di acquistare un prodotto valido e duraturo nel tempo, l’asciugatrice AEG in offerta su Monclick è l’acquisto ideale: approfitta dello sconto immediato di 400 euro per pagarla soli 499,90 euro anziché 899,90 euro. La consegna è gratuita e puoi scegliere di pagare anche in tre comode rate a interessi zero da 166 euro al mese con Klarna o PayPal.

Lavatrice AEG T7 in sconto del 44% su Monclick

L’asciugatrice AEG T7 appartenente alla Serie 7000 è dotata della nuova tecnologia SensiDry, grazie alla quale riesce a dimezzare la temperatura di asciugatura rispetto a quanto facciano le altre asciugatrici. Merito dell’utilizzo della pompa di calore, con un vantaggio significativo in bolletta ma anche per i tessuti dei vestiti, che non vengono più esposti a temperature troppo elevate. In più, grazie all’adozione della tecnologia ProSense, l’asciugatrice del marchio AEG sfrutta sensori di temperatura e umidità avanzati per regolare in automatico il consumo di energia e il tempo di asciugatura, indipendentemente dalla taglia dei bucati. Anche in questo caso il risparmio di tempo ed energia è significativo rispetto ai modelli tradizionali.

Stai cercando una nuova asciugatrice con un occhio attento anche ai consumi energetici e all’ambiente? Allora fai tua la lavatrice AEG T7 in offerta su ePRICE per risparmiare 400 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.