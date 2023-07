Con PlayStation Classic fai un tuffo nel passato: oggi disponibile su Amazon a 124€

Sei una persona appassionata di giochi e desideri rivivere l’emozione dei classici del passato? Bene, se così fosse, abbiamo una bella notizia per te. La PlayStation Classic sarà ciò che vorrai comprare immediatamente. È una mini console di gioco che rappresenta anche, allo stesso tempo, un omaggio alla leggendaria PlayStation originale, l’iconico gadget che ha cambiato per sempre il panorama dei videogiochi casalinghi. Con un design nostalgico e una selezione di titoli iconici, ti potrai immergere nel mondo dei giochi retrò con una manciata di euro. Pensa: costa solo 124,00€ su Amazon e se la ordini oggi sarà a casa tua già domani o, al massimo, entro il weekend.

PlayStation Classic: cos’è e come funziona

La PlayStation Classic presenta un design che richiama la PlayStation originale, con un aspetto retrò e familiare. La console è in scala ridotta rispetto all’originale, ma mantiene gli stessi dettagli iconici, come i pulsanti di controllo e il logo del prodotto. È dotata di una porta HDMI per collegarla facilmente al tuo televisore e di due controller con filo; l’esperienza di gioco sarà autentica e veritiera, solo leggermente rivisitata.

In confezione troverete una selezione di 20 giochi preinstallati, tra cui alcuni dei titoli più amati e memorabili della storia dei videogiochi. Potrai rivivere avventure epiche con giochi come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, Crash Bandicoot, Tekken 3 e molti altri. È facile da configurare e utilizzare. Potrai giocare sia in solitaria che con un amico o parente grazie alla presenza di due porte per i controller.

Infine, ci sono alcune opzioni di personalizzazione per adattare l’esperienza di gioco alle tue preferenze. Potrai scegliere tra diverse modalità di visualizzazione, come l’opzione 4:3 per mantenere il look autentico dei videogames originali, o la modalità 16:9 per adattarli al formato panoramico dei monitor moderni. A soli 124,00€ non puoi lasciartela sfuggire: PlayStation Classic è un gadget iconico che non può mancare nella tua collezione.

