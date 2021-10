Con OPPO A74 hai trovato il tuo nuovo smartphone (-27%)

Fammi scommettere, se di nuovo alla ricerca di un nuovo smartphone e ancora non hai trovato la tua felicità. Il mercato è pieno di modelli, ma forse è proprio questa abbondanza a crearti qualche dubbio. Se ti fai consigliare, OPPO A74 è in promozione su Amazon. È veramente un ottimo smartphone di fascia media e con gli ottanta euro di sconto te lo porti a casa con soli 219,90€. Fossi in te lo prenderei in considerazione.

E' disponibili sia il pagamento con finanziamento a Tasso Zero che le cinque rate mensili offerte da Amazon se non vuoi pagare tutto e subito. In più le spedizioni sono veloci e gratuite per tutti.

OPPO A74: tutto ciò che devi sapere su questo smartphone

OPPO A74 potrebbe sembrare uno smartphone uguale a molti altri ma una volta che lo osservi un po' meno capisci le sue qualità. Anche a livello estetico ti stupisce visto che in mano restituisce un'esperienza Pro. Disponibile in questa colorazione Midnight Blue, ti assicuro che non ti fa mancare nulla.

Ha un ampio display AMOLED su cui scorri tra le applicazioni e ti godi video e streaming senza problemi. A renderlo ancora più interessante sono le cornici estremamente sottili che alla vista quasi scompaiono.

Come processore non potevi che trovare un Qualcomm Snapdragon che combinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria ti permette di fare di tutto e di più. Gaming, editing, applicazioni, foto e video. Per catturare questi ultimi due a disposizione ti mette una quad camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una selfie camera altrettanto formidabile.

Non poteva mancare all'appello lei, la ricarica rapida da 33W che alimenta una bestia di batteria da 5000mAh che non ti lascia mai a secco.

Approfitta subito della promozione e acquista OPPO A74 su Amazon a soli 219,90€. Lo paghi secondo una delle tre modalità che già ti ho citato e lo ricevi a casa in qualche giorno.