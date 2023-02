Con Nexi, pagare con POS costa meno: commissioni azzerate sotto i 10€

Se sei un esercente o un professionista, “Micropagamenti” potrebbe fare al caso tuo. Grazie a questa iniziativa gratuita, puoi ottenere il rimborso delle commissioni sulle transazioni fino a 10 euro effettuate tramite POS, sia con carta che tramite link di pagamento. Questo significa che, se offri prodotti o servizi con un prezzo inferiore a 10 euro, non dovrai più sostenere i costi delle commissioni di pagamento.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’economia e di agevolare la vita degli esercenti e dei professionisti, eliminando un ostacolo che spesso li penalizza. Anche Nexi – insieme ad altre banche partner – ha scelto di partecipare all’iniziativa “Micropagamenti” che (ricordiamo) è valida fino al 31 dicembre 2023. Scopri come accedere subito scegliendo il Mobile POS di Nexi a canone zero: il terminale piccolo e leggero per incassare ovunque, dentro e fuori il punto vendita, ora in offerta a soli 29 euro una tantum.

Come accedere a “Micropagamenti” tramite Nexi

L’adesione è completamente gratuita e può essere effettuata tramite l’apposito portale oppure direttamente dall’applicazione Nexi Business, se sei già cliente Nexi. In questo modo, potrai ottenere il rimborso delle commissioni su tutte le transazioni di quest’anno fino a 10 euro, effettuate con carta o con link di pagamento. I rimborsi verranno poi accreditati ogni sei mesi, con gli estratti conto commissionali di giugno e dicembre.

Per risparmiare ancor più sui pagamenti elettronici, il nostro consiglio è di scegliere il POS più adatto alle tue esigenze. Mobile POS, ad esempio, è perfetto per chi ha un’attività da svolgere in mobilità poiché permette di incassare in qualsiasi momento – anche a distanza tramite servizio Pay-by-Link incluso. L’accredito degli importi sarà poi disponibile entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso.

Mobile POS accontenta, inoltre, tutti coloro che desiderano una soluzione senza canone mensile. Gli unici costi che dovrai sostenere saranno una commissione unica dell’1,89% per transazione PagoBancomat e Carte Europee e un contributo di attivazione pari a 29 euro. In più, il programma Protection Plus è incluso: lo scopo è quello di supportare l’esercente nell’ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS obbligatoria per i Circuiti internazionali. Con il vantaggio che sei sempre protetto dalle sanzioni previste in caso di inadempimento.

Approfitta dell’iniziativa “Micropagamenti” per ottenere un rimborso di tutte le commissioni a 10 euro e unire, al tempo stesso, la flessibilità e sicurezza di un terminale portatile Nexi a soli 29 euro una tantum, senza nessun vincolo di apertura conto.

