Con Mobile POS di Nexi a canone zero accetti pagamenti anche a distanza

Il mondo sta diventando sempre più digitale e i pagamenti digitali stanno diventando sempre più diffusi. È importante che le attività siano in grado di offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento semplice, veloce e sicura, sia per rimanere al passo con i tempi che per adempiere alla normativa in merito. Grazie a Mobile POS di Nexi, ora è possibile accettare pagamenti digitali in modo facile ed efficiente, anche a distanza: scopri come richiedere il terminale portatile per eccellenza a canone zero, pagando solamente una piccola tassa di attivazione.

Come funziona la funzione pay-by-link

Mobile POS di Nexi è il terminale ideale per le attività commerciali di ogni tipo, grazie alla sua facilità d’uso e alla compatibilità con una vasta gamma di metodi di pagamento digitali. Inizia subito ad accettare pagamenti collegando il tuo nuovo terminale tramite connettività Bluetooth a un dispositivo mobile su cui è installata l’applicazione gratuita Nexi Mobile POS. Qui potrai gestire facilmente i tuoi incassi, visualizzare le transazioni e molto altro ancora.

Con il POS mobile di Nexi puoi accettare pagamenti sia da carte dei principali circuiti (inclusa modalità contactless) che tramite pay-to-link, un servizio trasforma il terminale in uno strumento per ricevere pagamenti anche fuori dal punto vendita. Tutto ciò che l’esercente deve fare è inviare al cliente il link tramite e-mail, chat oppure SMS per incassare così il pagamento a distanza, anche senza avere un e-commerce.

Questa soluzione è perfetta per coloro che vogliono far crescere il proprio business superando le barriere della distanza: basti pensare a chi ha negozi fisici in una regione diversa, oppure chi effettua consegna a domicilio dei prodotti e necessità del pagamento di un acconto.

Per ricevere pagamenti tramite link, bisogna accedere a Nexi Business dall’app o dal portale web e specificare il destinatario del pagamento, l’importo, la causale e la scadenza del link. Una volta che i dati vengono confermati, genera un link che si può inviare al cliente tramite email, social o chat. Per pagare il cliente deve semplicemente inserire i suoi dati in un portale sicuro.

Con Mobile POS di Nexi, non dovrai mai più preoccuparti di costi eccessivi grazie alla formula a canone zero, che ti permette di risparmiare. L’unica spesa che dovrai sostenere sarà quella per l’attivazione del terminale, di soli 29 euro una tantum, mentre le commissioni sono fisse a 1,89 euro per transazione, ma se scegli di aderire alla promozione micropagamenti potrai azzerare tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

Inoltre, non dovrai aprire alcun conto corrente per utilizzare il servizio: basterà inserire le tue coordinate bancarie per ricevere gli importi incassati, che saranno disponibili entro il giorno lavorativo successivo. Con Mobile POS di Nexi, la gestione dei pagamenti digitali diventerà facile e vantaggiosa, per te e i tuoi clienti: richiedi subito il tuo terminale per iniziare a incassare ovunque, dentro e fuori il tuo punto vendita.

