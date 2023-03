Con meno di 5€ prendi questi gadget UTILISSIMI da Amazon: pazzesco

Prodotti utili e uno più interessante dell’altro: proprio non ti aspetti di pagarli in meno di 5€. Eppure, su Amazon è possibile fare affari spettacolari, basta saper cercare l’occasione giusta. Dai un’occhiata a questi cinque gadget che ho selezionato: li prendi anche con spedizioni veloci e gratuite (quasi tutte garantite dai servizi Prime).

Ecco 5 gadget utilissimi a meno di 5€ su Amazon

Un vero e proprio mini pc per auto compatibile con lo standard OBDII, ovvero con la stragrande maggioranza delle autovetture ad oggi in circolazione. Basta collegarlo all’apposita porta (dov’è alloggiata nella tua macchina puoi leggerlo all’interno del manuale d’istruzioni) e poi abbinarlo in Bluetooth al tuo smartphone. A quel punto – tramite una delle tantissime applicazioni disponibili anche in forma gratuita – potrai avere accesso a una marea di funzionalità. Innanzitutto, potrai eseguire in qualsiasi momento una diagnostica completa della tua vettura: avrai modo di conoscere diverse informazioni relative a un sacco di parametri e scoprire anche cosa significano determinati codici di errore. In questo modo, se qualcosa non funziona potrai saperlo ancor prima di portare l’auto dal meccanico e avrai quindi modo di arrivare preparato. Con questo gioiellino se dovesse accendersi una fastidiosa spia non dovrai più temere: potrai scoprire in un attimo che cosa significa. Un dispositivo super utile che dovrebbe essere all’interno di ogni vettura e che adesso ti accaparri a 4,98€ appena.

C’è chi almeno una volta si è ritrovato gli auricolari davvero troppo sporchi e chi, semplicemente, mente. È del tutto normale che è un wearable come le cuffiette, a costante contatto con le orecchie, si sporchi facilmente. Oltre a materiale organico, ci può essere sporcizia derivante banalmente dalla polvere e può essere quindi pericoloso indossare un auricolare non proprio pulito. Per fortuna da qualche tempo ci sono in vendita dei veri e propri kit per pulire ogni millimetro del tuo dispositivo, inclusa la custodia di ricarica. Hanno il design di una penna e bastano pochissimi minuti per eseguire una pulizia completa di tuto l’accessorio. In questo modo potrai indossare delle cuffiette sempre pulite, che risulteranno anche molto più gradevoli sotto il punto di vista estetico. Questo utile gadget lo prendi in promozione a 3,99€ appena.

Una sola porta USB è sufficiente per questo spettacolare cavo 3 in 1, che ti permetterà di alimentare da uno a tre dispositivi in contemporanea. Un prodotto salvaspazio spettacolare, che ti mette a disposizione sempre l’adattatore corretto: che ti serva un microUSB, USB C oppure Lightning, non sarà un problema. Con un solo cavetto, avrei sempre l’opzione giusta a disposizione. Costruito con rivestimento in corda di nylon, questo accessorio risulta particolarmente robusto. Ogni estremità è rinforzata in plastica dura, così da non risentire delle trazioni. La soluzione perfetta da utilizzare in auto, ad esempio, dove le porte USB sono decisamente poche. Ancora, è l’ideale da avere sempre nello zaino: ne basterà portare uno solo per averli sempre tutti. In promozione, da Amazon lo porti a casa 4,99€ appena.

Non sottovalutare il potenziale di una torcia compatta, perfetta da utilizzare come portachiavi, con un potente fascio luminoso. Questo modello di Varta è studiato appositamente per permetterti di avere sempre con te una interessante lampada, che però è a ingombro praticamente zero. Bella esteticamente, e realizzata con cura dei materiali, si tratta di un prodotto di qualità pronto a tornare utile in una marea di contesti. Basterà accenderla per ottenere immediatamente un forte fascio luminoso, che ti consentirà di illuminare bene anche in assenza totale di luce. Il brand produttore di certo non ha bisogno di presentazioni e, se ci aggiungi anche un prezzo spettacolare, allora si tratta di un accessorio da avere assolutamente. Prendila a 2,84€ appena (sconto del 53%).

Sicuramente, nel portafogli hai anche tu delle carte di credito o dei documenti in tessera. Ecco, proprio per preteggerle, questo gadget è fondamentale. Basterà inserire le carte all’interno di queste speciali custodie per avere una protezione totale dalle scansioni non autorizzate. Infatti, grazie alla tecnologia di blocco RFID, nessun malintenzionato potrà prelevare dati sensibili o informazioni delle carte in modo non autorizzato. Tecnicamente, per questo tipo di atto criminale, basta anche solo uno smartphone, passato sulla tessera senza che tu possa accorgertene. Con queste speciali custodie sarà impossibile per chiunque effettuare una scansione, quando la carta di credito o il documento è inserito all’interno. Semplicemente, la tecnologia contactless verrà disabilitata. La confezione con all’interno ben 10 pezzi la prendi a 4,99 € appena.

Visto quanti prodotti utili e speciali ci sono su Amazon a mini prezzo? Questi 5 gadget a meno di 5€ sono assolutamente da avere. In più godi sempre di spedizioni veloci e gratuite, quasi tutte garantite dai servizi Prime. Ricorda: in molti casi si tratta di oggetti in offerta tempo limitato, il prezzo potrebbe variare nel momento in cui consulti l’inserzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.