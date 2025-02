Con meno di 40€ mantieni i materassi SANI e puliti, dispositivo WOW

Una spesa minima per assicurare che i tuoi materassi (ma non solo) rimangano sempre sani e puliti. Non sottovalutare gli imbottiti in casa, anche se non lo vedi ad occhio nudo possono nascondere dei problemi non indifferenti come acari del letto e allergeni. Con il sistema di Cecotec, Conga Rockstar 3000 Mattress, hai un prodotto che aspira a fondo e sanifica le superfici in una sola passata. Piccolo di dimensioni ma con una potenza che non lascia dubbi. A soli 38,90€ su Amazon lo acquisti grazie a uno sconto del 20%, compralo subito.

Cecotec Conga Rockstar 3000 Mattress per materassi pulitissimi

Un prodotto che a vederlo è così piccolo che ti lascia perplesso. Tuttavia è proprio lui ad essere capace di eliminare ogni genere di traccia dai tuoi materassi. Lo usi in camera da letto ma non farne a meno neanche su tappeti, divani e poltrone per mantenere ogni zona della tua casa sana e sicura. Cecotec Conga Rockstar 3000 Mattress è facilissimo da utilizzare ed ha alcune caratteristiche esclusive su cui non battere ciglio.

Uno dei suoi vantaggi è sicuramente la dimensione: occupa poco spazio, è leggero e puoi riporlo ovunque una volta che hai terminato di utilizzarlo. Il battimaterasso, poi, è intuitivo e semplice da passare. Collegalo alla presa di corrente, accendilo con il bottone ed ecco che fa tutto il resto. Tu passalo sulle superfici normalmente. Sfruttando la tua potenza da 10k PA e il suo motore con 300W, la spazzola motorizzata sbatte il materasso o qualunque altro imbottito senza rovinare la stoffa. Ciò che è di troppo viene sollevato e direttamente aspirato dalla bocchetta. L’aria calda che emette effettua una prima sanificazione ma poi entra in gioco anche la luce UV UV-C che elimina il 99,9% degli allergeni.

Dotato di sistema ciclonico, tutto ciò che viene eliminato dalle imbottiture viene direttamente raccolto nel contenitore che include un set di filtri doppi così l’aria reinserita in circolo e sicura e salutare.

A soli 38,90€ su Amazon, il Conga Rockstar 3000 Mattress di Cecotec è il prodotto da acquistare subito. Approfitta dello sconto del 20% e aggiungilo al carrello.