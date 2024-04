Con lo sconto del 40%, le JBL Tune 510BT sono un BEST BUY totale (Amazon)

Le JBL Tune 510BT sono in offerta su Amazon ad un prezzo fortemente competitivo. Comode, design solido e una qualità del suono decisamente notevole per un prodotto in questa fascia di prezzo: oggi sono tue appena 29,99€, con un generoso sconto del 40% sul loro normale prezzo.

Sono dotate della tecnologia JBL Pure Bass, che offre un’esperienza audio profonda e potente, migliorando l’ascolto di musica e film. Questa qualità del suono è supportata da una gamma di risposta in frequenza dinamica da 20 Hz a 20 kHz, assicurando un audio chiaro e dettagliato attraverso tutti i tipi di contenuti​.

Queste cuffie vantano una connettività Bluetooth 5.0, che garantisce un accoppiamento stabile e veloce con una gamma di dispositivi e supportano connessioni multipunto, permettendo agli utenti di passare senza problemi tra due dispositivi.

Le cuffie offrono fino a 40 ore di riproduzione wireless, che è tra le migliori nella sua categoria. Inoltre, supportano la ricarica rapida tramite USB-C, fornendo 2 ore aggiuntive di autonomia con soli 5 minuti di carica.

Il design on-ear include controlli intuitivi situati sull’auricolare per una facile gestione della musica e delle chiamate, migliorando la comodità dell’utente senza la necessità di interagire direttamente con il dispositivo connesso. Inoltre, queste cuffie integrano le capacità di assistente vocale, permettendo agli utenti di interagire con Siri o Google Assistant premendo un pulsante​.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistale subito con un enorme risparmio sul loro normale prezzo!