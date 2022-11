Con lo Scaldasonno di Imetec dormi in un letto caldo: in offerta su Amazon

È arrivato il momento di dormire sonni piacevoli grazie allo Scaldasonno di Imetec, un oggetto immancabile per la stagione autunnale e invernale che puoi acquistare adesso su Amazon con un fortissimo sconto.

Lo Scaldasonno è disponibile in promozione sia nella misura per letto matrimoniale, sia per letto singolo, permettendoti di scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Con la spedizione Prime, lo ricevi a casa già domani.

Scaldasonno di Imetec: l’offerta irrinunciabile per l’inverno

Lo Scaldasonno di Imetec nasce su tecnologia brevettata Adapto pensata per garantire performance ai massimi livelli per quanto riguarda velocità, personalizzazione, comfort e sicurezza.

Nel caso fossi tra i pochi a non sapere di cosa si tratta, parliamo di un coprimaterasso elegante, confortevole e soprattutto riscaldato. Ti permette di scaldare velocemente il letto prima di andare a dormire o di mantenerlo caldo durante il sonno scegliendo fra 6 differenti temperature e con timer di autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore.

Grazie al doppio comando digitale a LED puoi comunque regolare automaticamente il funzionamento dello Scaldasonno, gestendo anche l’intensità luminosa dei LED per l’uso notturno.

Compatibile con i materassi in memory foam, lavabile a mano o in lavatrice a 30 gradi, lo Scaldasonno di Imetec è l’oggetto indispensabile per affrontare la stagione invernale in arrivo, specialmente se puoi farlo a questo incredibile prezzo in offerta.

