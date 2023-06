Con l'AirTag non perderete più i vostri gadget: costa poco ma è INDISPENSABILE

Se sei stanco di perdere oggetti importanti come le chiavi, il portafoglio o persino il tuo animale domestico, l’AirTag è la soluzione perfetta per te! Su Amazon puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 33,0€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e non dovrai spendere un singolo centesimo in più per portartelo a casa.

AirTag: indispensabile e economico

L’AirTag è un piccolo dispositivo intelligente che ti consente di rintracciare facilmente gli oggetti che ami. Basta attaccare l’AirTag al tuo oggetto preferito e potrai utilizzare l’app Find My per localizzarlo in qualsiasi momento.

Grazie alla tecnologia di localizzazione ultra-wideband (UWB), questo gadget offre una precisione eccezionale nel trovare gli oggetti. Sarai in grado di vedere la loro posizione esatta e ricevere indicazioni precise per raggiungerli. Non di meno, utilizza anche la rete di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a trovare ciò che hai smarrito, rendendo l’esperienza di ricerca ancora più affidabile.

Quando ti allontani dall’oggetto che ha attaccato l’AirTag (pensiamo al portafogli, alle chiavi ma non solo), riceverai notifiche sul tuo iPhone per avvisarti che stai lasciando qualcosa indietro. Questa funzione ti permette di evitare di dimenticare le tue cose importanti e ti dà la tranquillità di sapere sempre dove si trovano.

È stato progettato con cura per essere sottile, compatto ed elegante. Puoi attaccarlo facilmente a qualsiasi device senza che risulti ingombrante (ci sono anche tante cover su Amazon che costano pochissimo e sono simpatiche, eleganti, convenienti). Infine, è resistente all’acqua e alla polvere, quindi puoi usarlo senza preoccupazioni in diverse situazioni.

L’AirTag si integra perfettamente con l’ecosistema Apple, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più conveniente. Puoi visualizzare la posizione degli oggetti sull’app Trova, che è già preinstallata su tutti i dispositivi Apple. Inoltre, l’AirTag sfrutta la sicurezza e la privacy di Apple, garantendo che solo tu possa rintracciare i tuoi oggetti.

