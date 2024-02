Con la Spazzola Rotante e Asciugante di Rowenta, le tue acconciature saranno perfette!

Siamo sicuri che questa speciale spazzola ti cambierà la vita. Rowenta Brush Activ Premium Care non solo gode di tecnologia rotativa, ma è in grado di asciugare direttamente i tuoi capelli. Sarai felice di sapere che il prezzo di listino di 84,99€ crolla a picco raggiungendo i 49,99€ grazie all’offerta Amazon.

Tutte le caratteristiche della spazzola Rowenta

Con questa spazzola innovativa, potrai ottenere risultati da salone con pochi gesti. Le setole naturali della spazzola rotante donano ai tuoi capelli una lucentezza e una morbidezza straordinarie, mentre il motore da 1000W asciuga i capelli in modo rapido e uniforme, garantendo una piega che dura a lungo. Le due spazzole in ceramica, adatte a tutte le lunghezze di capelli, permettono un’asciugatura e uno styling personalizzati, mentre il generatore di ioni elimina l’effetto crespo, donando ai tuoi capelli una luminosità naturale.

Rowenta Brush Activ Premium Care offre un’esperienza di styling senza sforzo. Il getto d’aria fredda fissa la tua piega e dona ai tuoi capelli un look impeccabile, mentre gli switch rotativi consentono di asciugare e modellare le ciocche in tutte le direzioni. Potrai controllare le impostazioni di velocità e temperatura personalizzando l’asciugatura in base alle tue esigenze e al tipo di capello che hai.

Per una durata nel tempo, la spazzola rotante è dotata di due copri-spazzola che proteggono le spazzole e le mantengono in perfette condizioni. Il cavo di alimentazione girevole e il filtro anti-polvere rimovibile ti permetteranno di portarla con te anche mentre viaggi.

Asciuga e acconcia i tuoi capelli in un battibaleno con la spazzola Rowenta Brush Activ Premium Care. Tutto questo per soli 49,99€!

