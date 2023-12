Con ING hai canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi

ING rilancia la sua offerta su Conto Corrente Arancio, il conto online 100% digitale e sicuro. Se lo apri oggi e scegli l’opzione Modulo Zero Vincoli, hai canone, bonifici e prelievi gratuiti per 12 mesi. In più, puoi beneficiare del conto senza spese anche dopo il primo anno se accrediti stipendio/pensione o entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro. Ecco il link all’offerta.

Conto Arancio è il conto corrente online di ING che permette di gestire le proprie spese da app, con notifiche puntuali sui pagamenti e l’autorizzazione delle operazioni con un clic. A tutto questo si aggiungono le tre carte ING associabili al conto, tutte appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Conto Corrente Arancio a zero spese con Modulo Zero Vincoli anche dopo i primi 12 mesi

L’attivazione di Modulo Zero Vincoli con Conto Arancio ING consente di mantenere il canone a zero, prelevare contanti con carta di debito in Italia e in Europa gratis, inviare bonifici SEPA fino a 50.000 euro gratis senza spese, così come effettuare MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite il Servizio Clienti a costo zero. A questo si aggiunge un modulo di assegni all’anno, anch’esso gratuito.

L’apertura del conto avviene online in pochi minuti con firma digitale. Per prima cosa bisogna collegarsi alla pagina dedicata all’offerta e cliccare su Apri Conto Corrente Arancio. Da qui in avanti è sufficiente seguire le istruzioni su schermo, aggiungendo Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento desiderate (Carta di Credito Mastercard Gold, Carta di Debito Mastercard e Carta Prepagata Mastercard). Infine, basta un bonifico per completare l’attivazione e usare subito il servizio.

Approfitta dell’offerta ING per aprire un conto online completo e sicuro a costo zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.