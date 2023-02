Con Illimity ottieni tassi promozionali fino al 3%

Vorresti liberarti dalla monotonia della tua Banca e scoprire nuove opportunità di banking? Allora è arrivato il momento di provare Illimity, la banca innovativa che sta rivoluzionando il settore. Non perdere l’occasione: se apri un conto entro il 20 marzo potrai approfittare di tassi promozionali del 3% sul conto deposito a 12 mesi. E non è finita qui, perché con Illimity avrai accesso a un conto corrente a canone zero, unito alla comodità di una carta di credito internazionale inclusa.

Vantaggi e funzionalità di Illimity

Illimity è un conto corrente evoluto che offre una soluzione avanzata per la gestione delle finanze personali. Con Illimity, infatti, i clienti ottengono un conto corrente senza costi, unito alla carta di debito internazionale gratuita. Per non parlare di tutte le altre funzionalità, come ricariche telefoniche, pagamento bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’applicazione, che la rendono una soluzione estremamente versatile. Puoi anche creare dei “Progetti di Spesa” per mettere da parte piccole somme di denaro e raggiungere i tuoi obiettivi senza stress.

Il conto corrente Illimity è all-inclusive e include anche un conto deposito a tassi d’interesse competitivi. Fino al 20 marzo potrai anche approfittare di tassi promozionali al 3% validi sulle somme vincolate sul conto deposito, che è sempre flessibile e personalizzabile con la possibilità di scegliere la linea di deposito più adatta alle tue esigenze e di attivarla in pochi minuti tramite smartphone.

Senza spese iniziali né periodiche, potrai creare un numero illimitato di depositi con importi e tempi stabiliti da te, che puoi gestire comodamente tramite home banking e app. Inoltre, Illimity è affiliata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce la sicurezza dei tuoi risparmi. La gestione delle finanze è interamente gestibile dall’applicazione Illimity Connect, che permette di tenere traccia di qualsiasi aspetto del tuo conto in modo semplice ed efficiente.

L’applicazione si presta inoltre a punto di “raccolta” per gestire la tua intera situazione finanziaria: potrai infatti collegare gratuitamente tutte le tue altre banche per avere una visione completa delle finanze e perfino effettuare bonifici da tutti i tuoi conti collegati. In questo caso, dovrai pagare un canone mensile di 1 euro per i clienti Smart, mentre è gratis se fai l’upgrade a Plus. Questa “aggregazione” di conti è sicura poiché realizzata secondo standard europei della PSD2. Illimity, quindi, non memorizza alcuna credenziale di accesso ad altre banche e i tuoi dati sono trattati sempre nel massimo rispetto della privacy.

Aprire un conto Illimity è semplicissimo. Basta collegarsi a questo link e fare clic sul pulsante “Apri un conto”. In alternativa è possibile farlo direttamente anche da applicazione. Per la registrazione ti serviranno un documento d’identità, una webcam o una fotocamera per verificare l’identità e un posto tranquillo e luminoso dove effettuare il video di riconoscimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.