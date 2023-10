Con il Volante Logitech G920 avrai un simulatore di guida a casa tua! (-38%)

Se e sei un appassionato di giochi di corse e desideri migliorare la tua esperienza di gioco, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Logitech G920 Driving Force Racing Wheel a soli 267,61€ invece di 429,00€. Risparmierai il 38% su questo fantastico volante da corsa di Logitech. Ecco perché dovresti cogliere questa occasione al volo!

Logitech G920: tutte le caratteristiche

Il Logitech G920 è un volante da corsa progettato per portare la tua esperienza di gioco al livello successivo. Con un force feedback realistico, questo volante ti farà sentire come se fossi davvero alla guida di un’auto da corsa. Ogni curva, rettilineo e frenata saranno più coinvolgenti che mai.

Questo pacchetto include anche pedali che aggiungono un ulteriore livello di realismo. Con un pedale dell’acceleratore, un freno e un pedale della frizione, potrai controllare la tua auto in modo molto più accurato.

Una delle caratteristiche migliori del Logitech G920 è la sua compatibilità universale. È compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, Xbox One e Xbox Series X. Indipendentemente dalla piattaforma su cui preferisci giocare, il Logitech G920 sarà pronto per l’azione.

Logitech è rinomato per la qualità dei suoi prodotti, e il G920 non fa eccezione. È costruito con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Potrai godere delle prestazioni di questo volante da corsa per molto tempo a venire.

Che tu sia un appassionato di simulatori di corse o semplicemente cerchi un modo più coinvolgente per giocare ai tuoi giochi preferiti, il Logitech G920 è la soluzione perfetta.

Il volante Logitech G920 ti farà sentire come un vero pilota professionista, e il prezzo scontato di 267,61€ è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.