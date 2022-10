Con il visore di Apple si potrà pagare "con gli occhi"

Secondo quanto leggiamo da un report del portale The Information, scopriamo che il primo visore di Apple per la realtà mista consentirà di effettuare i pagamenti con lo sguardo e avrà la scansione dell’iride al seguito. Grazie a questa feature, il device si differenzierà moltissimo dal nuovo Quest Pro di Meta.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Si dice che alcune persone interne alla vicenda abbiano “spoilerato” molti dettagli sul primo fantomatico visore della mela per le realtà aumentata e virtuale. Si dice che gli utenti saranno in grado di scansionare le iridi per accedere ai propri profili e effettuare pagamenti proprio come se avessero il Face ID o il Touch ID. Di questa feature ne ha parlato per la prima volta Ming-Chi Kuo mesi fa. La scansione dell’iride permetterà poi anche all’headset di essere utilizzato da più persone senza il minimo problema. Questo tracciamento oculare sarà merito delle tecnologie della startup tedesca SensoMotoric Instruments acquisita nel 2017.

Non di meno, dovremmo trovare ben 14 fotocamere (un piccolo upgrade rispetto alle 10 di Quest Pro); ci saranno anche lenti che serviranno per catturare i movimenti delle gambe. Coloro che hanno familiarità con la questione hanno riferito che il prodotto assomiglierà agli “occhiali da sci” e sarà realizzato in alluminio, vetro e tessuto a rete. Peserà 722 grammi. Nessun problema anche per l’autonomia perché si dice che questo gadget sia in grado di funzionare con una modalità a bassa frequenza. Ovviamente si tratta di rumors e indiscrezioni non ancora confermate dalla compagnia; vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per i futuri aggiornamenti in merito.

Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi un’offerta interessantissima se state cercando un tablet di Apple: iPad (2021) si porta a casa a soli 349,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.