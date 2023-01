Con il nuovo iPad fai tutto e adesso lo paghi ancora meno (-40€)

Il momento giusto per portarsi a casa il nuovo iPad 2022 da 10.9 pollici può essere questo se approfitti subito dello sconto odierno di Amazon. Il tablet del colosso di Cupertino è disponibile infatti in offerta a 549 euro, con un risparmio di 40 euro rispetto al prezzo ufficiale. Un piccolo sconto, ma c’è. E la consegna è immediata.

iPad 2022: un tablet incredibile ad un ottimo prezzo

iPad 2022 di decima generazione è dotato di un fantastico display di tipo Liquid Retina da 10.9 pollici con tecnologia TrueTone per immagini definite, dettagliate e colori realistici. Il sistema è alimentato da un chipset A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che ti garantisce alte prestazioni e un’efficienza energetica che fa durare la batteria tutto il giorno.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione da 12 megapixel con grandangolo, mentre la fotocamera frontale orizzontale da 12 megapixel ha ultra grandangolo e inquadratura automatica: è perfetta per selfie e videochiamate.

Touch ID per l’accesso sicuro e pagamenti Apple Pay, connettività WiFi 6 ultraveloce, connettore USB-C per la ricarica del dispositivo e il collegamento degli accessori, compatibilità garantita con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio e il massimo delle funzionalità software con iPadOS 16. Il nuovo iPad è un prodotto a cui non manca nulla.

Approfitta subito dello sconto odierno e portatelo a casa con soli 549 euro: e puoi anche pagare in 5 comode rate a tasso zero. La scelta è tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.