Con il COUPON pagherai pochissimo questo Forno per la Pizza!

Hai sempre sognato di fare la pizza come in pizzeria, ma a casa tua? Con il forno G3 Ferrari Delizia, potrai farlo! E grazie al coupon esclusivo “CASA24”, potrai risparmiare il 10%. Il prezzo finale arriva ad essere così di soli 84,59€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del forno per pizza G3 Ferrari

Grazie alla cottura ad alta temperatura (a 400 gradi) per pochi preziosi minuti potrai ottenere una pizza eccezionale, assicurandoti che la pasta cuocia senza sottrarre umidità al condimento, regalando una consistenza croccante all’esterno e irresistibilmente morbida all’interno.

Il forno Delizia si distingue per la presenza di una pietra refrattaria, elemento chiave che consente di raggiungere temperature elevate in tempi brevi. La pietra refrattaria agisce come custode del calore, distribuendolo uniformemente sulla pizza durante la cottura, contribuendo così a un risultato culinario perfetto.

Questo forno è poi capace di portare il forno alla temperatura massima in soli 5 minuti. Questa caratteristica non solo riduce i tempi d’attesa, ma consente di preparare la pizza in tempi record, soddisfacendo la voglia improvvisa di un’autentica pizza casalinga.

Oltre alle sue prestazioni eccellenti, il forno Delizia si distingue per un design elegante e compatto. Caratterizzato da un corpo in acciaio inox e una porta in vetro temperato, si inserisce con stile in qualsiasi cucina, offrendo una vista privilegiata sulla pizza in cottura. Per rendere l’esperienza ancora più completa, il forno include una paletta per pizza in alluminio, un pratico accessorio che semplifica la preparazione e la cottura della pizza, sottolineando la facilità d’uso di questo straordinario forno per pizza.

Con questo forno, farai delle pizze sorprendenti: provare per credere. Pagalo solo 84,59€ grazie al coupon “CASA24”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.