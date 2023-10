Con il COUPON ESCLUSIVO risparmierai il 50% su questo Videoproiettore 4K!

Hai l’opportunità di portare l’intrattenimento a un nuovo livello: il proiettore YABER è in vendita su Amazon a soli 114,49€ invece di 228,99€, grazie all’uso del coupon esclusivo “RJEELF3H”.

Proiettore YABER: tutte le caratteristiche

Questo proiettore è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di visualizzazione di alta qualità, perfetta per godersi film, serie TV e videogiochi su un grande schermo. Il proiettore YABER WiFi Bluetooth offre una serie di caratteristiche eccezionali:

Risoluzione Full HD 1080p: Questo significa immagini nitide e dettagliate che ti faranno sentire al cinema.

Contrasto 7000:1: Un contrasto elevato rende le immagini realistiche e coinvolgenti, con dettagli che spiccano.

Luminosità di 5500 lumen: Anche in ambienti luminosi, potrai godere di proiezioni luminose e vivaci.

Connettività WiFi e Bluetooth: Puoi collegare facilmente il proiettore ai tuoi dispositivi, come smartphone, tablet e altro, grazie alle opzioni WiFi e Bluetooth.

Correzione trapezoidale 4D: Il proiettore può proiettare immagini perfettamente allineate in qualsiasi posizione, grazie a una correzione automatica e manuale.

Connessione WiFi veloce a 5GHz e Bluetooth 5.1: Supporta connessioni wireless veloci, con basso ritardo, e offre anche la possibilità di collegare cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e altri dispositivi compatibili.

Luminosità eccezionale: Con 12000 lumen di luminosità e un contrasto di 10000:1, questo proiettore offre dettagli sorprendenti e immagini chiare.

Funzione Zoom: Puoi regolare le dimensioni della proiezione senza spostare il proiettore, il che rende l’esperienza di visualizzazione ancora più flessibile.

Tecnologia BASIC Smart Engine: Questa tecnologia offre una straordinaria esperienza audiovisiva con prestazioni all’avanguardia in termini di luminosità, colori brillanti, effetto sonoro, ampiezza visiva e chiarezza.

Assistenza professionale a vita e borsa per il trasporto gratuita: Yaber offre un servizio di assistenza tecnica professionale, 3 anni di garanzia e la possibilità di essere rimborsati entro 6 mesi. Inoltre, riceverai una borsa per il trasporto gratuita per portare il proiettore ovunque desideri.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione per migliorare la tua esperienza di intrattenimento. Approfitta subito del coupon esclusivo “RJEELF3H” su Amazon e porta a casa il proiettore YABER WiFi Bluetooth a soli 114,49€!