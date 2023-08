Con il cavo 3 in 1 da 100W ricarichi di TUTTO: genialata a prezzo WOW (10€)

Un cavo 3 in 1 super robusto e – soprattutto – con un massima portata di ben 100W. Un prodotto pazzesco, che ti permetterà di ricaricare praticamente qualsiasi cosa, se abbinato al giusto caricatore. Dal PC allo smartphone (incluso iPhone), passando per auricolari, wearable di vario genere, torce, ventilatore e non solo.

L’ingresso USB C dell’alimentazione è assicura l’alta velocità, mentre le uscite – come anticipato – sono di 3 tipi: microUSB, USB C e Lightning (per dispositivi Apple). Incredibilmente, questo prodotto spettacolare lo prendi a mini prezzo da Amazon adesso: attiva il coupon in pagina e completa il tuo ordine adesso per averlo a 10€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto di alta qualità, realizzato con robusto rivestimento in corda di nylon: non ci saranno problemi in caso di trazioni, complice anche la presenza di rinforzi in plastica posizionati in corrispondenza di ogni uscita e dell’estremità di collegamento.

Portalo sempre con te per avere la certezza di ricaricare tutti i tuoi dispositivi con un unico cavo 3 in 1, con massimo supporto fino a ben 100W. Approfitta di questa straordinaria occasione Amazon a tempo limitato e portalo a casa a 10€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per averlo a 10€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

