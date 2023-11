Con il Black Friday Motorola moto g32 è in REGALO: crollo totale a 149€

Motorola moto g32 si presenta quest’oggi come uno dei budget phone Android più interessanti d’acquistare durante il Black Friday; infatti, sfruttando lo sconto immediato del 35%, l’offerta Amazon sul device a marchio Motorola è una di quelle che non dovresti assolutamente farti scappare.

Oggi lo smartphone del colosso hi-tech ti viene a costare appena 149€ con tanto di consegna rapida e gratuita, ma è pronto fin da subito a sorprenderti con una esperienza di utilizzo che ha dell’incredibile in questa fascia di prezzo.

Appena 149€ su Amazon per il Motorola moto g32: occasione da non perdere

Stiamo parlando di un device dotato di un buon pannello da 6.5 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano puoi fare affidamento su un buon processore octa core e su una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Se tutto ciò non dovesse ancora convincerti, ti ricordiamo che lo smartphone di Motorola monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video di buona qualità.

Con uno sconto immediato del valore di 79€ su Amazon, il device di Motorola è senza ombra di dubbio il budget phone Android più interessante da acquistare durante il Black Friday; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.