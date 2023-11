Con il Black Friday di Amazon c'è il 31% di SCONTO per OPPO Reno10

Inutile girarci intorno: con uno sconto immediato del 31% su OPPO Reno10, hai finalmente a portata di mano l’offerta Amazon che stavi aspettando da così tanto tempo. Il device del colosso cinese, infatti, può essere tuo alla cifra shock di 449€ con un risparmio immediato di ben 200€; insomma, oggi il top di gamma Android lo paghi come un mediogamma.

OPPO Reno10 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: è realizzato con materiali di alto livello, ha un design mozzafiato e ruota attorno una scheda tecnica potentissima.

Risparmia subito 200€ su Amazon per il top di gamma OPPO Reno10: occasione d’oro

Il device, infatti, monta uno strabiliante pannello AMOLED da 6.7 pollici super smooth a 120Hz per animazioni sempre fluidissime, mentre il processore octa core con 8 GB di RAM (espandibile fino a 16 GB) è pronto ad avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

OPPO Reno10 viene anche etichettato come un battery phone a 360°, senza ombra di dubbio per via della sua batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida; inoltre, sul retro un modulo fotografico triplo è pronto a stupirti con un sensore principale da 64MP.

Insomma, con un risparmio immediato su Amazon di 200€ hai a portata di mano l’occasione perfetta per acquistare il top di gamma a marchio OPPO; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 24 ore con la consegna rapida gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.