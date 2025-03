Con Dyson V12 Detect Slim la polvere sarà un lontano ricordo e ora è SCONTATISSIMO

Hai messo da parte un po’ di soldi per acquistare un aspirapolvere senza fili Dyson dato che garantiscono sicuramente la migliore efficienza per pulire i tuoi pavimenti? Allora oggi puoi anche risparmiare. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il mitico Dyson V12 Detect Slim a soli 460 euro, invece che 649 euro, inserendo il codice promozionale MARZO25 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Sul prezzo di listino c’è uno sconto già applicato del 21% che sommato al ribasso del 10% con il codice promozionale ti permette di risparmiare una cosa come 189 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in comode rate da 170 euro a interessi zero con Klarna.

Dyson V12 Detect Slim: pulizia facile e veloce

Per riuscire a raccogliere tutto lo sporco sul tuo pavimento senza dover fare fatica e senza perdere troppo tempo devi sicuramente avere una scopa elettrica di ottima qualità. Dyson V12 Detect Slim è uno dei migliori aspirapolvere senza fili in commercio e oggi lo puoi avere un prezzo decisamente vantaggioso.

È dotato di una spazzolata con tecnologia anti-groviglio e possiede una potenza straordinaria da 150 AW per raccogliere tutto lo sporco in una sola passata. Peli di animali domestici, capelli, briciole e detriti non saranno assolutamente un problema. Ha un design maneggevole e leggero e un pratico display digitale dove puoi visualizzare la batteria residua. Parlando proprio di quest’ultima è in grado di durare fino a 60 minuti. Inoltre inclusi trovi diversi accessori che ti permettono di pulire su più superfici.

Non perdere tempo perché chiaramente a una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili sono poche. Perciò vai adesso su eBay e acquista il tuo Dyson V12 Detect Slim a soli 460 euro, invece che 649 euro, inserendo il codice promozionale MARZO25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.