Duolingo sta lavorando ad una nuova app che potrebbe aiutare i bambini ad imparare la matematica. Molti di voi conosceranno già la popolare applicazione dedicata all'apprendimento delle lingue. Secondo quanto si apprende, sembra che l'azienda voglia espandere le sue potenzialità.

Duolinguo: un'app per aiutare i bambini con lo studio

Segnaliamo però che questa nuova app sembra ancora lontana dall'essere rilasciata ufficialmente sul mercato, in quanto la società ha confermato che il processo di sviluppo è ancora nelle prime fasi.

Come riportato da TechCrunch, il CEO di Duolingo Luis von Ahn ha menzionato, in una recente intervista, che l'azienda sta sviluppando un'app di matematica per bambini. Sebbene ulteriori dettagli siano sconosciuti, il dirigente ha affermato che gli utenti impareranno di più sul progetto alla fine di questo mese a Duocon, la conferenza annuale di Duolingo.

Dopo l'intervista, TechCrunch ha contattato Duolingo per ottenere maggiori informazioni sull'app, ma la società ha rifiutato di fornire maggiori dettagli perché è “ancora molto presto”.

I primi indizi riguardanti questa nuova app sono stati avvistati a maggio scorso, quando la compagnia ha pubblicato un nuovo posto di lavoro riguardante la ricerca di uno professionista dell'apprendimento con un dottorato di ricerca in matematica. La descrizione del lavoro indicava che il dipendente avrebbe lavorato con un “piccolo team interfunzionale” al fine di sviluppare una nuova app.

Il software avrebbe avuto un target ben specifico, ovvero i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. Duolingo voleva candidati con conoscenze sull'insegnamento della matematica di livello K-12.

Ad oggi, la società ha attualmente due app disponibili sul mercato. La prima permette di imparare oltre 40 lingue straniere, mentre la seconda chiamata “Duolinguo ABC” è meno conosciuta ma aiuta i bambini ad imparare a leggere in modo facile e divertente.

