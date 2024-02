Con Carta Oro AmEx, acquistare conviene: ottieni 250€ di sconto

American Express ti offre l’opportunità di ottenere fino a 250 euro di sconto sui tuoi acquisti, semplicemente utilizzando la Carta di credito Oro e spendendo 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione. Questa offerta è valida solo online e per un periodo limitato.

Ricompense e vantaggi esclusivi

La Carta di credito Oro American Express offre quota annuale gratuita il primo anno e solo 20 euro al mese a partire dal secondo anno. La flessibilità è assicurata: potrai scegliere se pagare a saldo o a rate, mentre TAN/TAEG sono del 14%/24,19%.

Ogni titolare avrà accesso al Club Membership Rewards che gli consentirà di accumulare punti per ogni euro speso. A ciò si aggiungono sconti sugli eventi, voucher viaggi annuali, ingressi gratuiti a VIP lounge e molto altro.

Dal punto di vista della sicurezza, American Express mette a disposizione servizi come il World Travel Assist, la Protezione antifrode e la Protezione d’acquisto, per viaggiare e fare acquisti ovunque nel mondo con la massima tranquillità. Il servizio clienti, in caso di necessità, è disponibile in ogni momento.

Richiedi Carta Oro American Express online. Tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie, il documento di identità e il codice fiscale e assicurati di soddisfare i requisiti di età, residenza e reddito indicati.

Ricorda: tutti i nuovi titolari che effettuano acquisti con la carta per un totale complessivo minimo di 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione, riceveranno 250 euro di sconto per i propri acquisti.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.