Con Atlas VPN ti proteggi online e risparmi l'86% grazie al Black Friday

È arrivato il Black Friday e Atlas VPN ha un’offerta imperdibile per te: uno sconto dell’86% sul piano VPN biennale, disponibile a soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi. Una promozione da non lasciarsi sfuggire per chi vuole proteggere la propria connessione e i propri dati personali quando si naviga in rete. Ma perché scegliere Atlas VPN? Ecco i vantaggi garantiti.

Velocità fulminea e streaming senza interruzioni

Grazie a server ottimizzati per lo streaming, Atlas VPN garantisce un’esperienza di visione senza interruzioni. Dimentica i buffering fastidiosi e goditi i tuoi contenuti preferiti in modo fluido e veloce. La VPN elimina i problemi di prestazioni e offre larghezza di banda illimitata, preservando le tue velocità di connessione anche durante le sessioni di streaming intensive.

Con oltre 1000 server a disposizione, Atlas VPN offre velocità fulminee per ampliare la tua portata digitale. Condividi anche file in modo sicuro grazie alla condivisione P2P sicura e affidabile. Il rilevatore di ubicazioni geografiche, inoltre, seleziona automaticamente il server ideale per te, garantendo una connessione veloce e stabile ovunque tu sia.

Atlas VPN vanta un ottimo sistema di sicurezza, con crittografia del traffico e protocolli quali AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, e tunnel realizzati da WireGuard per navigare in tutta tranquillità. Inoltre, Atlas VPN blocca i malware e monitora costantemente le violazioni dei dati, garantendo la massima sicurezza online.

Che tu stia utilizzando Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV o Amazon Fire TV, Atlas VPN è compatibile con tutti i principali dispositivi. Inoltre, la piattaforma ti offre la possibilità di provare gratuitamente la versione Premium. E se non sei completamente soddisfatto dopo l’acquisto, verrai rimborsato dell’importo entro 30 giorni (per i piani di durata superiore a un mese).

Entra nel mondo di Atlas VPN, proteggi la tua navigazione online e risparmia grazie allo sconto dell’86% proposto in occasione del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.