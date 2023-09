Con 79€ prendi un tablet da 10" STRAORDINARIO: promo a tempo su Amazon

Se stai cercando un tablet Android veloce e versatile, non cercare oltre! TECLAST P25T è ora in offerta speciale su Amazon a soli 79€ e offre prestazioni straordinarie: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, è già quasi finito.

Questo tablet è dotato del sistema operativo Android 12 e non solo: è stato autenticato con Google GMS, garantendoti un’esperienza stabile e fluida con le app Google e la possibilità di installare le tue app preferite di terze parti.

Il TECLAST P25T è alimentato da un potente processore basato su architettura ARM Core, con una frequenza massima di 1,8 GHz. La tecnologia della rete neurale AI migliora ulteriormente le prestazioni, rendendo l’avvio delle app più veloce che mai. Con questo tablet, puoi godere di un’esperienza fluida e veloce in ogni situazione. Con 4GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 8GB) e 64GB di ROM, ti offre un’esperienza di multitasking eccezionale. Puoi facilmente gestire app e contenuti audiovisivi di grandi dimensioni senza problemi. E se hai bisogno di ancora più spazio, il tablet supporta l’espansione tramite microSD fino a 1TB per espandere la capacità di archiviazione.

Ancora, è dotato di uno splendido schermo IPS HD da 10.1 pollici, con una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Puoi godere di una riproduzione video ad alta risoluzione. Inoltre, il tablet è dotato di un sistema audio a doppio altoparlante per una qualità audio superiore.

Il tablet supporta il Wi-Fi 6 per velocità superiori di connessione. Il Bluetooth 5.0 ti consente di collegare facilmente le cuffie wireless per un’ottima esperienza audio. Inoltre, ha una fotocamera anteriore da 2 MP e una fotocamera posteriore da 5 MP che catturano ogni dettaglio della vita in qualsiasi momento e migliorano l’esperienza delle videochiamate.

Con TECLAST P25T hai un tablet Android potente, veloce e ricco di funzionalità a portata di mano. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 79€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.