Con 6€ puoi trasformare lo smartphone in un PC (sconto 70% su Amazon)

Quando compri lo smartphone nuovo, soprattutto un Android, nessuno ti spiega che non stai soltanto comprando un telefono che può navigare su Internet e sui social. A tutti gli effetti, stai acquistando un vero e proprio piccolo computer, il cui potenziale aspetta solo di essere esplorato.

Nessuno ti dice che la porta USB C non serve soltanto per effettuare la ricarica della batteria o per collegare degli auricolari: puoi sfruttarla per molte altre cose, che permetteranno al potenziale del tuo nuovo dispositivo di esprimersi al meglio. Quello che ti serve per ottenere il massimo dal piccolo concentrato di tecnologia che hai fra le mani sono gli accessori giusti. Non c’è da avere paura però, non hanno un costo elevato e sono facilmente reperibili: bisogna sapere solo quale scegliere.

Attualmente in sconto del 70% su Amazon, ho scovato questo dispositivo 3 in 1 si collega la porta USB C del tuo device e automaticamente lo predispone a diventare un vero e proprio computer, con tanto di possibilità di collegare uno schermo esterno. Infatti, ti mette a disposizione tre porte: un ingresso USB C per preservare la ricarica rapida del tuo dispositivo anche mentre l’accessorio collegato, una uscita HDMI per collegare uno schermo esterno e una porta USB A (ovvero di tipo standard) per collegare periferiche come mouse, tastiere, memorie esterne, stampanti e non solo.

Insomma, hai a disposizione tutto l’essenziale per iniziare a utilizzare lo smartphone come fosse un vero e proprio PC! Non servono competenze specifiche per sperimentare, se non quella di essere in grado di inserire un adattatore USB C all’interno dell’apposito alloggiamento: più semplice non potrebbe essere. Da quel momento in poi, potrai iniziare a esplorare caratteristiche del tuo dispositivo che nemmeno immaginavi.

Ovviamente, non dovrai limitarti allo smartphone: questo comodissimo accessorio puoi utilizzarlo in abbinata al computer portatile (come i MacBook di recente generazione), ma anche al tablet (come gli iPad dotato di porta compatibile) e le console di gioco. Funziona con tutti i dispositivi dotati di porta USB C.

Per approfittare dello sconto Amazon del 70% non devi fare altro che spuntare il coupon direttamente in pagina così da attivare la promo complessiva. L’accessorio lo porti a casa a 5,99€ appena invece di 19,99€. Le spedizioni sono veloci e gratis se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: l’occasione è a tempo limitato.

