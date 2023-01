Con 67€ prendi un tablet con Android 12 e WiFi 6: promo Amazon SHOCK limitata

Questo spettacolare tablet di Teclast, il celeberrimo P80T, supporta il WiFi 6 oltre a essere dotato del sistema operativo Android 12. Un modello base di gamma, bravo a fare tutto e perfetto per il quotidiano. Complice uno sconto a tempo limitato, da Amazon puoi prenderlo a 67€ circa appena adesso. Tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo per accaparrartelo, a questo prezzo durerà pochissimo. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Se sei alla ricerca di un prodotto che sia perfetto per l’utilizzo quotidiano, che ti possa affiancare per lavorare, studiare e divertirti, allora è senz’altro la scelta giusta. Un prodotto compatto, con ampio pannello da 8″, ma anche dimensioni giuste per garantirti il massimo della portabilità.

Grazie al supporto al WiFi 6, potrai garantirti una connessione a senza fili super stabile e veloce, se il router la supporta. A disposizione hai tutto il potenziale del sistema operativo Android 12, ottimizzato ad hoc per l’utilizzo sul tuo nuovo tablet. Con ben 3GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione, avrai tutti gli strumenti per sfruttare al meglio il tuo dispositivo.

Di certo, questo eccellente prodotto è perfetto se sei alla ricerca di un alleato per il quotidiano. Non è il tablet che fa per te se ti serve un dispositivo che vada oltre ogni aspettativa, come ad esempio un device da gaming. Diversamente, per navigare su Internet, guardare video, leggere articoli, modificare documenti e avere un ottimo assistente sempre disponibile nello zaino, si tratta del tablet perfetto. Prendilo adesso a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 67€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.