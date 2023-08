Con 66€ prendi un tablet 10" che è praticamente un COMPUTER (Amazon)

Questo tablet con schermo da 10″ è fra i migliori affari Amazon del momento, ecco perché è quasi finito. Grazie agli accessori in dotazione, e alle sue caratteristiche, lo trasformi da subito in un vero e proprio PC portatile con Android. Dotato di supporto dual SIM per navigare sul Web anche in assenza di WiFi, arriva con custodia (che fa da supporto), mouse senza fili, tastiera wireless e pennino. Un vero e proprio affare, considerando che se spunti ora il coupon in pagina, lo porti a casa a 66€ circa appena e le spedizioni sono anche veloci e gratis, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Il perfetto alleato per la produttività quotidiana in movimento. Sfrutta il suo potenziale per tutto quello che ti serve ogni giorno: invio di email, navigazione Web e social, ricerche, utilizzo di applicazioni e molto altro. Il massimo della produttività, ovunque desideri. Non dovrai nemmeno preoccuparti dell’autonomia energetica: è garantita dalla sua enorme batteria da 6000 mAh. Che si tratti di lavorare, rilassarsi guardando un film o studiare, non ci saranno problemi. L’ampio display da 10″ (con risoluzione HD) ti permetterà un utilizzo intenso, senza affaticare la vista. Puoi contare anche su una super memoria da 64GB per custodire tutti i tuoi file.

Come anticipato, a rendere l’esperienza d’uso completa come quella di un computer è la presenza di una suite completa di accessori: da subito, potrà diventare il tuo PC portatile. Per approfittare di questa assurda promozione dovrai fare in fretta però: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine su Amazon. Questo super tablet lo prendi a 66€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitata.

