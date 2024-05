Con 59€ prendi una BESTIA di idropulitrice da 105 bar: Amazon SVENDE tutto

La pulizia della casa, del giardino o dell’auto può essere una vera sfida, ma con questa idropulitrice ad alta pressione di Cecotec, avrai uno strumento potente e versatile per affrontare anche i lavori più impegnativi. Questo strumento di alta qualità ti permetterà di ottenere risultati professionali con uno sforzo minimo. In promozione su Amazon, la porti a casa a 59,90€ in questo momento, se non è già finita. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, la ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Dotata di un motore da 1400W, genera una pressione massima di 105 bar, sufficiente per rimuovere efficacemente anche lo sporco più ostinato. La portata massima di 426 litri/ora consente di pulire ampie superfici in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo e fatica.

Grazie al raggio d’azione di 9 metri, potrai muoverti liberamente senza doverla continuamente spostare. La pompa in alluminio HardPump garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il manico ergonomico e le dimensioni compatte ne facilitano il trasporto e lo spostamento. La bottiglia del detergente regolabile ti permette di dosare la quantità di schiuma in base alle tue esigenze.

Perfetta per la pulizia di terrazze, balconi, cortili, cordoli della piscina, ma anche per lavare l’auto in modo rapido e professionale: è uno strumento versatile e potente che ti semplificherà le attività di pulizia domestica e di giardinaggio.

Non perdere l’occasione di concludere un affare pazzesco su Amazon e porta adesso a casa questa idropulitrice potente, versatile e di alta qualità. Completa adesso il tuo ordine per approfittarne e prenderla a 59,90€ soltanto. Arriva a casa in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità residua è limitata.