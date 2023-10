Con 185€ prendi un PC portatile da 14" completissimo: BOMBA Amazon assurda

Il PC portatile WOZIFAN 14 pollici è un dispositivo versatile e potente che offre prestazioni eccellenti per soddisfare le tue esigenze di lavoro e intrattenimento. Con un design sottile e leggero, questo notebook è facile da trasportare ovunque tu vada, permettendoti di essere sempre produttivo e divertirti ovunque ti trovi. Adesso in super sconto su Amazon, puoi portarlo a casa a 185€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: è già quasi finito.

Dotato di un processore Intel N4020, ti offre una potenza di calcolo affidabile e veloce. Con una memoria RAM da 6GB e un’unità di memoria da 64GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e avviare le applicazioni in modo rapido ed efficiente. La risoluzione FHD da 1920×1080 pixel ti offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, che rende la visione di film, la navigazione sul web e il lavoro su documenti un piacere per gli occhi.

Questo eccellente computer supporta connessioni Wi-Fi 2.4G e 5G, offrendoti una connessione internet stabile e veloce. La tecnologia Bluetooth 4.2 ti consente di collegare dispositivi esterni come mouse, tastiere e altoparlanti senza problemi. Inoltre, è dotato di porte USB e HDMI per collegare facilmente periferiche e visualizzare i tuoi contenuti su schermi esterni.

Il portatile è progettato con grande attenzione al comfort dell’utente. La tastiera ergonomica offre una digitazione comoda e precisa, consentendoti di lavorare per lunghe sessioni senza affaticare le dita. La batteria di lunga durata ti permette di utilizzare il portatile per diverse ore senza doverlo ricaricare frequentemente, garantendo così la tua produttività in movimento.

Il portatile WOZIFAN 14 pollici è la scelta perfetta per coloro che cercano un notebook affidabile, potente e versatile. Con le sue prestazioni elevate, connettività avanzata e design ergonomico, può essere utilizzato per lavoro, studio e intrattenimento. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere un compagno affidabile che ti permetta di affrontare le tue attività quotidiane con facilità e stile. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per accaparrartelo a 185€ circa appena con spediziioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.