Con 16GB di RAM e 512GB di SSD, questo PC a 149€ è una BESTIA

Se stai cercando un potente computer desktop che offra prestazioni eccezionali e una vasta gamma di funzionalità, questo mini PC è la scelta ideale per te. Con la sua combinazione di potenza di elaborazione, memoria espandibile e connettività avanzata, questo mini computer desktop è progettato per migliorare la tua produttività e offrirti un'esperienza informatica senza precedenti.

BMAX Mini PC W-11 Pro ha una configurazione impressionante che include un processore Intel N5095, 16GB di RAM e un veloce SSD M.2 da 512GB. Questo significa che sarai in grado di eseguire senza sforzo le tue attività quotidiane, come la navigazione web, il multitasking, l’elaborazione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali ad alta definizione.

La connettività avanzata è un punto di forza di questo mini computer desktop. Supporta il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2, consentendoti di connetterti a Internet senza fili e di collegare facilmente dispositivi esterni come tastiere, mouse e altoparlanti Bluetooth. Inoltre, dispone di porte Dual HDMI, che ti consentono di collegare due monitor contemporaneamente e goderti una visualizzazione estesa o multitasking senza problemi.

Grazie alla sua compatibilità con gli SSD SATA da 2,5 pollici, puoi facilmente espandere lo spazio di archiviazione del BMAX Mini PC W-11 Pro per soddisfare le tue esigenze crescenti. Avrai abbastanza spazio per archiviare i tuoi file, documenti, foto, video e molto altro ancora.

La qualità dell’immagine è una priorità. Questa ottima macchina supporta la risoluzione 4K UHD, offrendoti una nitidezza e una chiarezza straordinarie durante la riproduzione di contenuti ad alta definizione. Che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti grafici, apprezzerai la qualità visiva eccezionale che questo mini computer desktop ha da offrire.

Inoltre, è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che garantisce una connessione di rete stabile e ad alta velocità. Non dovrai preoccuparti di interruzioni o ritardi durante il trasferimento di file o lo streaming di contenuti online.

Questo mini computer desktop è anche dotato di un design elegante e compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico. Occupa poco spazio sulla scrivania, consentendoti di ottimizzare l’utilizzo dello spazio senza sacrificare le prestazioni.

Questo mini computer desktop è anche dotato di un design elegante e compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico. Occupa poco spazio sulla scrivania, consentendoti di ottimizzare l'utilizzo dello spazio senza sacrificare le prestazioni.

