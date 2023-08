Con 14€ prendi questo smartwatch con chiamate dal polso: ADESSO (Amazon)

Con ogni probabilità, il prezzo assurdo di 14€ per uno smartwatch come questo – dotato di vivavoce per chiamate dal polso e un sacco di funzioni – rimarrà a disposizione per pochissimo. Per scoprire se sei fra i fortunati che possono profittare, spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine su Amazon. Arriva con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii consapevole che, provando ad accedere alla promozione, questi non risulti più disponibile: il prodotto va a ruba.

La classica occasione d’oro, che in pochi riescono ad accaparrarsi. Un wearble certamente base di gamma, ma che dalla sua ha ottime caratteristiche. Spicca innanzitutto lo schermo, che è da ben 1,85″: super ampio, perfetto per leggere le notifiche in arrivo sullo smartphone, senza affaticare la vista. Ancora, oltre alle chiamate dal polso, sarà il tuo perfetto alleato per la salute.

Tieni sotto controllo il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo. Per finire, naturalmente si tratta di un ottimo assistente per lo sport: affidati a lui per tenere sotto controllo i tuoi risultati quando ti alleni.

Sii veloce per provare a fare il migliore affare del giorno: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per portare a casa questo eccezionale smartwatch a 14,99€ appena da Amazon. Lo ricevi anche con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime: un’occasione imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.