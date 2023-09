Con 11€ prendi il portafogli con antifurto più ODIATO dai ladri (Amazon)

Un portafogli spettacolare nel design, capiente, ma allo stesso tempo compatto nelle dimensioni. Un prodotto particolarmente odiato dai ladri, anche da quelli più “smart”, che puntano tutto sulla possibilità di rubare soldi e informazioni sfruttando la funzionalità contactless di carte e tessere. Infatti, è dotato di antifurto con tecnologia “blocco RFID“: tutte le tessere, quando sono al suo interno, non possono in alcun modo trasmettere segnale all’esterno. Risultano totalmente schermate.

Un prodotto particolare, utile e gradevole sotto il punto di vista estetico. In promozione, puoi portarlo a casa a 11€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, al disponibilità è limitata.

Nessuna complicata configurazione, nessuna batteria da ricaricare. Inserisci semplicemente banconote, carte e tessere al suo interno – come faresti con un qualsiasi altro modello – ed hai finito. Prova a effettuare una scansione contactless (magari con un POS) di una carta di credito o bancomat all’interno: non funzionerà.

Proprio questo è il suo principale pregio: nessun malintenzionato, con il suo smartphone o POS, potrà riuscire nell’intento di rubare dati o denaro. Sarai tu a decidere quale carta prendere, al momento di pagare. Non perdere l’eccezionale occasione del momento e porta adesso a casa a questo spettacolare portafogli con antifurto a 11€ circa appena: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa il tuo ordine, se la promozione non è già finita. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.