Con 106€ compri un ottimo tablet con tastiera, mouse e cover (ed è pure 4G LTE)

Il tablet c’è. La tastiera anche. Il mouse pure. E non mancano nemmeno cover e pennino. Insomma, Toscido ha voluto fare le cose in grande, confezionando un regalo ideale per Natale. Amazon poi ha pensato al resto, rendendo questo tablet ancora più appetibile grazie a un prezzo da urlo: 106 euro, con le spese di spedizione gratuite.

A bordo del tablet da 10 pollici di Toscido c’è Android 11 e il Google Play Store, per un’interfaccia come al solito semplicissima ma allo stesso tempo ricca di prestazioni. Tra le tante app supportate dal tablet ci sono anche Netflix, Facebook, YouTube, Skype, Twitter, WhatsApp e Instagram.

Tablet Toscido da 10 pollici con Android 11: puoi farci di tutto

Con il tablet Toscido puoi davvero fare di tutto. Puoi navigare in Internet, stare sui social tutto il giorno, disegnare, scrivere ciò che vuoi con la comoda tastiera inclusa nella confezione, ascoltare la tua musica preferita, leggere l’ultima raccolta di eBook scaricata, eccetera eccetera.

E in più si trasforma anche in uno smartphone grazie al supporto della scheda 4G LTE. Puoi ad esempio portarlo con te in macchina e avviare il navigatore, oppure rispondere alle videochiamate su WhatsApp o Skype quando sei in vacanza e non puoi collegarti a una rete Wi-Fi. Praticamente il tablet che tutti sognano, a un prezzo irripetibile.

Metti in carrello ora il tablet da 10 pollici del noto marchio Toscido per approfittare dell’offerta a sorpresa di Amazon. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.