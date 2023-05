Computer SPAZIALE con il case Corsair: 3 ventole LED incluse

Cerchi un case per il tuo computer che abbia un design innovativo e spaziale, ma che allo stesso tempo sia funzionale? Non perdere di vista il Case Mid-Tower Icue 400X RGB di Corsair. Bello quanto funzionale, fa il suo figurone e ti offre sia sicurezza che qualità.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon a soli 149,89€ grazie allo sconto del 12%. Non perderti questa occasione e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’acquisto prima di perderti questa offerta magnifica.

Il case di Corsair è la fusione perfetta di stile e funzionalità

Il Case Mid-Tower Icue 400X RGB di Corsair è stato pensato per i giocatori più esigenti che cercano una soluzione di elevata qualità per custodire il proprio setup da gaming. È pensato infatti con una struttura robusta e resistente senza però rinunciare allo stile. Il suo design permette di avere un ottima areazione oltre che essere perfetto per qualsiasi tipologia di raffreddamento. Se sei un amante della tecnologia e delle configurazioni, questo gioiellino è fatto a posta per te.

Con pannelli in vetro temperato che consentono di ammirare al meglio gli interni del case e dalla tua configurazione, hai tanto da smanettare. Non avere dubbi, il layout interno è ottimizzato in modo da assicurare una ventilazione ottimale e una gestione dei cavi pulita e ordinata. Avrai infatti comprese ben 3 ventole RGB che potrai personalizzare attraverso il programma “CORSAIR iCUE”.

Questo case rientra nella categoria Mid-Tower grazie alle sue misure e al peso di circa 8 kg. Non ti svelo ogni particolare ma sappi che trovi di tutto e di più al suo interno per non scendere a compromessi.

