Compressore Portatile Xiaomi: SOLO OGGI a 39€

In esclusiva e a un prezzo super vantaggioso, solo per oggi e solo sul Mi Store Italia, acquisti il Compressore Portatile Xiaomi 1S a soli 39,99 euro, invece di 49,99 euro. Ovviamente lo sconto è fantastico visto che si tratta di un prodotto spesso in sold out e mai così scontato. Perfetto per qualsiasi emergenza di gonfiaggio, lo porti sempre con te grazie alla sua batteria di lunga durata. Nella confezione trovi diversi accessori per ogni esigenza.

Veloce e preciso, ti permette di tornare in strada più velocemente se si tratta di aumentare la pressione degli pneumatici di auto, moto o biciclette sgonfi. Inoltre, grazie ai sensori di pressione dell’aria estremamente precisi, hai un controllo digitale migliore durante il gonfiaggio. Questo conferisce al prodotto e all’operazione tanta sicurezza e maggiore precisione.

Compressore Portatile Xiaomi 1S: tutti possono usarlo

Il Compressore Portatile Xiaomi 1S è semplicissimo da utilizzare, tanto che potrebbe anche usarlo un bambino. Infatti, questo dispositivo include 5 modalità differenti di gonfiaggio che basta selezionare in base a cosa si deve gonfiare:

Modalità Manuale fino a 35 psi;

fino a 35 psi; Modalità Bicicletta fino a 45 psi;

fino a 45 psi; Modalità Motocicletta fino a 2,4 bar;

fino a 2,4 bar; Modalità Automobile fino a 2,5 bar;

fino a 2,5 bar; Modalità Pallone fino a 8 psi.

Acquistalo ora a soli 39,99 euro, invece di 49,99 euro. La consegna gratuita è inclusa nella promozione che dura soltanto oggi. Quindi hai ancora pochissime ore per approfittare di questa incredibile offerta. Ovviamente tutto è valido fino a esaurimento scorte, molto probabile visto il prezzo così aggressivo e super conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.