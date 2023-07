Compressore Portatile Xiaomi: il SALVAVITA a prezzo top su eBay

Pronto per le vacanze? Se ti manca il Compressore Portatile Xiaomi purtroppo per te la risposta è no. Questo strumento geniale è un vero e proprio salvavita per il gonfiaggio. Si tratta di un compressore intelligente che tutti possono utilizzare con estrema facilità. Prima di addentrarci nelle caratteristiche vincenti di questo prodotto parliamo di prezzo. Quasi introvabile, oggi lo acquisti su eBay a soli 45,99 euro. Solitamente supera la cinquantina di euro.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche dividere l’importo in 3 rate a tasso zero da soli 15,33 euro al mese. Vediamo ora tutte le funzionalità di questo speciale dispositivo. Il suo scopo è quello di gonfiare in modo rapido e preciso pneumatici di auto, bici e moto oltre che palloni e tanto altro. La cosa interessante è che hai cinque modalità facili da utilizzare.

Compressore Portatile Xiaomi: tutti lo possono utilizzare efficacemente

Il Compressore Portatile Xiaomi S1 è di facile utilizzo. Con lui tutti sono in grado di affrontare un’emergenza. Infatti la sua batteria permette di portarlo sempre con te, si ricarica velocemente e garantisce un’efficienza estrema. Inoltre, all’atto pratico, accendendolo hai subito a disposizione 5 modalità di gonfiaggio. Ti basterà selezionare quella interessata, collegare il tubo dell’aria e avviare il compressore:

Modalità Automobile con impostazione predefinita a 2,5 bar; Modalità Bicicletta con impostazione predefinita a 45 psi; Modalità Motocicletta con impostazione predefinita a 2,4 bar; Modalità Pallone con impostazione predefinita a 8 psi; Modalità Manuale con impostazione predefinita a 35 psi.

Acquistalo immediatamente a soli 45,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.