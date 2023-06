Compressore portatile Xiaomi Mijia (2023) al prezzo BOMBA di 49€

Prodotto dalle innumerevoli utilità soprattutto se tenuto in auto e oggi a un prezzo incredibile. Stiamo parlando del mini compressore portatile Xiaomi Mijia (versione aggiornata del 2023) il cui prezzo scende fino a quota 49,99 euro . Si tratta di un prodotto molto utile per qualsiasi occasione, soprattutto se usate spesso l’auto, la moto o qualsiasi mezzo gommato per spostarvi e non volete rischiare di rimanere a piedi.

Compressore portatile Xiaomi Mijia (2023): caratteristiche principali

Questo mini compressore è “mini” solo nel nome perché poi è dotato di una potente batteria in grado di gonfiare velocemente pneumatici di auto, moto, monopattini elettrici e biciclette. Il pratico display LCD consente di visualizzare comodamente la modalità corretta preimpostata per qualsiasi tipo di veicolo. In questo modo non dovrete far altro che agganciarlo alla valvola di gonfiaggio della camera ad aria dello pneumatico e attivarlo. In pochi minuti il risultato vi sorprenderà anche al buio, grazie agli utilissimi LED.

Rispetto alla prima versione, questa vede un miglioramento della struttura interna, con un forte motore magnetico ad alta potenza e una velocità di gonfiaggio aumentata di circa il 25%. Adesso ci vogliono solo 8 minuti per riempire 1 pneumatico vuoto. Grazie a un cilindro ad alta precisione da 19 mm, la pressione dell’aria può raggiungere i 150 psi. Questo compressore d’aria portatile, inoltre, funziona senza bisogno di essere collegato alla corrente elettrica visto che monta la suddetta potente batteria da 2000 mAh facilmente ricaricabile con un qualsiasi cavetto USB Type-C, anche tramite il connettore della macchina. Migliorato anche il sensore di pressione dell’aria nel chip digitale, in questo modo l’accuratezza del rilevamento della pressione del pneumatico è aumentata a ± 1 psi

Amazon ha confezionato un’offerta davvero interessante per un prodotto decisamente utile per chi si sposta giornalmente con i propri mezzi. Oggi e per pochissimo tempo potrete acquistare il Mini Compressore Portatile Xiaomi Mijia a soli 49,99 euro. Tra l’altro, oltre che veicoli, potrete anche gonfiare palloni, gommoni gonfiabili e tantissimi altri oggetti, anche quelli per l’estate che si sta avvicinando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.